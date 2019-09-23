СМИ: в сборной года от ФИФА игроков «Реала» будет больше, чем «Барселоны»

Испанское издание AS опубликовало информацию о символической сборной года от ФИФА, которая будет объявлена сегодня, 23 сентября.
По информации источника, в состав команды войдут всего два футболиста «Барселоны», несмотря на то, что в предварительном списке представителей каталонцев было больше всего – 10. Сине-гранатовых в сборной представят полузащитник Френки де Йонг и нападающий Лионель Месси.
При этом в состав будут включены сразу четверо игроков мадридского «Реала», несмотря на неудачное выступление «сливочных» в прошлом сезоне. «Королевский клуб» в сборной представят защитники Серхио Рамос и Марсело, полузащитник Лука Модрич и нападающий Эден Азар.
Торжественная церемония ФИФА состоится в Милане. В ходе мероприятия будет объявлен обладатель премии игроку года, на которую были номинированы защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и Месси.
- 23 сентября 2019
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