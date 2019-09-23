«Урал» на своём официальном сайте сообщил об уходе из жизни коммерческого директора клуба Евгения Яковлева.



«Скоропостижно скончался коммерческий директор «Урала» Евгений Яковлев. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Евгения Фёдоровича, его друзьям и коллегам. Это тяжёлая утрата для всех нас, для всего клуба. В этот тяжёлый день мы скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении екатеринбургского клуба.



После 10 туров «Урал», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре команде предстоит на своём поле встретиться с ЦСКА. Матч состоится 29 сентября на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск.

