Суарес оскорблял лайнсмена во время матча с «Гранадой»

Испанское издание AS утверждает, что форвард «Барселоны» Луис Суарес оскорблял лайнсмена во время матча пятого тура Примеры с «Гранадой», завершившегося победой соперника со счётом 2:0.
По информации источника, Суарес был недоволен после того, как его в глаз пальцем ткнул один из защитников соперника. В итоге уругваец начал общаться на повышенных тонах с арбитром.
«Ты обычный конус, да, конус», — сказал Суарес лайнсмену, намекнув на бесполезность арбитра.
После этого Суарес уже схлестнулся с защитником «Гранады» Рамоном Азизом. Когда нигериец оказался на газоне, Суарес назвал его симулянтом.
«Барселона» в пяти турах набрала лишь семь очков, каталонцы на старте сезона потерпели уже два поражения. «Барса» после пяти сыгранных туров занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Атлетика» и мадридского «Реала» на четыре очка.
- 23 сентября 2019
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