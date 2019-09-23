Суарес оскорблял лайнсмена во время матча с «Гранадой»

Испанское издание AS утверждает, что форвард «Барселоны» Луис Суарес оскорблял лайнсмена во время матча пятого тура Примеры с «Гранадой», завершившегося победой соперника со счётом 2:0.

По информации источника, Суарес был недоволен после того, как его в глаз пальцем ткнул один из защитников соперника. В итоге уругваец начал общаться на повышенных тонах с арбитром.

«Ты обычный конус, да, конус», — сказал Суарес лайнсмену, намекнув на бесполезность арбитра.

После этого Суарес уже схлестнулся с защитником «Гранады» Рамоном Азизом. Когда нигериец оказался на газоне, Суарес назвал его симулянтом.

«Барселона» в пяти турах набрала лишь семь очков, каталонцы на старте сезона потерпели уже два поражения. «Барса» после пяти сыгранных туров занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Атлетика» и мадридского «Реала» на четыре очка.