Кто из тренеров в РПЛ первым покинет свой пост?
Прошли 10 туров Российской Премьер-Лиги, и некоторые из главных тренеров команд первенства могут в скором времени покинуть свой пост в связи с неудовлетворительными результатами. «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто первым будет отправлен в отставку?
Среди предложенных вариантов – Олег Кононов («Спартак»), Дмитрий Хохлов («Динамо»), Роман Шаронов («Рубин»), Миодраг Божович («Крылья Советов»), Александр Григорян («Тамбов»), Владимир Федотов («Оренбург»).
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
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