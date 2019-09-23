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Кто из тренеров в РПЛ первым покинет свой пост?

Кто из тренеров в РПЛ первым покинет свой пост?
Футбол / РПЛ 0

Прошли 10 туров Российской Премьер-Лиги, и некоторые из главных тренеров команд первенства могут в скором времени покинуть свой пост в связи с неудовлетворительными результатами. «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто первым будет отправлен в отставку?

Среди предложенных вариантов – Олег Кононов («Спартак»), Дмитрий Хохлов («Динамо»), Роман Шаронов («Рубин»), Миодраг Божович («Крылья Советов»), Александр Григорян («Тамбов»), Владимир Федотов («Оренбург»).

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

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