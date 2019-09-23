Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Брешией»

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит матч 5-го тура чемпионата Италии с «Брешией».

Форвард не попал в заявку на матч. Ранее главный тренер туринцев Маурицио Сарри сообщил, что у Роналду небольшое напряжение мышц бедра.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду принял участие в четырёх матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу. Контракт португальца с «Ювентусом» действует до лета 2022 года.

Матч «Брешия» — «Ювентус» состоится 24 сентября на стадионе «Марио Ригамонти» в Брешии. Начало встречи в 22:00 мск.

«Ювентус», набрав 10 очков, занимает второе место в турнирной таблице Серии А.