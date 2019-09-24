Ван Дейк: возможно, Месси лучший футболист в истории

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу Лионеля Месси в голосовании за приз лучшему игроку сезона The Best. Ван Дейк был избран игроком года по версии УЕФА в прошлом месяце, но в ходе голосования за приз от ФИФА Вирджил уступил Месси.



«Голосование закончилось, и люди выбрали Месси. Я был очень близок к победе. Не уверен, что нашу игру вообще можно сравнивать, ведь он нападающий, а я защитник.



Месси – великолепный футболист, возможно, лучший во все времена. Я не расстроен, не огорчен. Я очень рад за него. Я уже говорил, что командные призы для меня важнее. Этот индивидуальный приз для меня был бы бонусом», – приводит слова ван Дейка Fcupdate.nl со ссылкой на NOS.nl.

Первое место занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси, набравший 46 баллов. Вторым стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, получивший 38 голосов. Третье место (36) — у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.