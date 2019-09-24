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Фернандиньо: позиция центрального защитника – что-то новое для меня

Фернандиньо: позиция центрального защитника – что-то новое для меня
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал вынужденную ситуацию, из-за которой он должен играть в центре обороны.

«Оба наших центральных защитника получили серьезные травмы, поэтому тренера решили, что я могу играть на этой позиции. Но я всё ещё в процессе адаптации. Это что-то новое для меня, хотя я знал с конца прошлого сезона, что играть в качестве центрального защитника возможность существует.

Я начал тренировать себя к новой роли с начала этого сезона. Это интересный и полезный опыт для меня. Я пытаюсь извлечь уроки из этого опыта», — приводит слова Фернандиньо Goal.

24 сентября «Манчестер Сити» встретится в матче с «Престоном». Матч Кубка английской лиги начнётся в 21:45 мск.

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