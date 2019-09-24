Евсеев: живу сегодняшним днём, а не будущим, работаю в «Уфе» и очень рад

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев признался, что пока не думает о работе в топ-клубе. Несмотря на победы в матчах с «Зенитом» и «Спартаком», Евсеев сосредоточен на работе в «Уфе». По мнению Евсеева, давление присутствует в любой команде, поэтому он бы мог работать и в более статусных клубах.
«Живу сегодняшним днём, а не будущим. Если бы да кабы — это не мой подход. На сегодня работаю в «Уфе» и очень рад, что нахожусь на своём месте. А что произойдёт завтра — никто не знает.
Готов ли работать в топ-клубе? А вы думаете, в любой другой команде нет давления, нет требований болельщиков? Когда нет результата, на тебя всё равно будет оказываться давление.
Масштаб разный, а давление одно. Придёт время — будет пища!», — цитирует Евсеева «Спорт-Экспресс».
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