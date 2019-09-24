Сычёв: в Ереване натуральные качественные поля. Я такие в России не везде видел

Нападающий «Пюника» Дмитрий Сычёв рассказал об условиях в Ереване.
«Я совершенно нетребовательный, через многое прошёл – меня сложно чем-то удивить. Всё, что нужно для футбола, здесь есть. Главный плюс – натуральные поля хорошего качества. Я такие даже в России не везде видел.
Что касается посещаемости матчей, тут мало кто работает с болельщиками. А без этого интерес не появится. Нужна хорошая картинка, а не с трёх камер. Это большая работа – зритель просто так не пойдёт на стадион, его нужно завлечь. Сейчас болельщик очень требовательный, его нужно воспитывать победами, игрой, какой-то философией. Отдать кому-то предпочтение – это не в кино сходить. Надо сделать так, чтобы ты ментально был с командой. Работа ведётся, но для этого нужно много времени», — сказал Сычёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
- 24 сентября 2019
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