Азмуна вызвали в сборную Ирана, несмотря на травму
Форвард «Зенита» Сердар Азмун был вызван в расположение сборной Ирана на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает пресс-служба питерского клуба.
Сборная Ирана проведёт в октябре два матча. 10 октября Иран будет принимать Камбоджу, а 15 октября сыграет в гостях со сборной Бахрейна.
При этом форвард «Зенита» пропустил последний матч своей команды. Иранский нападающий не смог принять участие во встрече 10-го тура РПЛ с «Рубином» (5:0) из-за повреждения, которое он получил в матче первого тура Лиги чемпионов с «Лионом» (1:1).
Азмун попросил замену в первом тайме матча с «Лионом», но затем вернулся на поле и даже забил гол. Но в начале второго тайма нападающий «Зенита» был заменён.
Азмун выразил соболезнования в связи с уходом из жизни болельщика «Ростова»
- 24 сентября 2019
-
16:31
-
16:22
-
16:15
-
15:56
-
15:53
-
15:36
-
15:33
-
15:17
-
15:04
-
15:00
-
14:53
-
14:51
-
14:45
-
14:42
-
14:28
-
14:11
-
14:05
-
13:46
-
13:41
-
13:18
-
13:08
-
13:01
-
12:46
-
12:20
-
12:14
-
11:57
-
11:48
-
11:39
-
11:18
-
11:02
-
10:54
-
10:50
-
10:31
-
10:22
-
10:11
Партнерский контент