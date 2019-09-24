Кандидат в президенты «Барселоны»: покупать Гризманна не было необходимости
Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт высказал мнение, что каталонскому клубу не нужно было покупать французского нападающего Антуана Гризманна.
«Гризманн является великолепным футболистом, но в его трансфере не было необходимости. Говорят, что команде подойдёт любой хороший игрок, но мы этого не видим.
То же самое я думаю о Неймаре. Он входит в число 3-4 лучших игроков в мире, но он обманул нас. Его время уже прошло. Нам нужно сделать ставку на других игроков. Мы рады, что из Ла Масии появились такие таланты, как Фати. Лучше поставить на него, чем возвращаться в прошлое», — приводит слова Фонта Mundo Deportivo.
Нынешним президентом «Барселоны» является Хосеп Бартомеу. Следующие выборы президента пройдут в 2021 году.
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