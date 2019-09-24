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«Милан» летом отказался от трансфера Тэмми Абрахама

«Милан» летом отказался от трансфера Тэмми Абрахама
Футбол / Англия 0

«Милан» летом отказался от идеи с приобретением нападающего лондонского «Челси» Тэмми Абрахама, утверждает Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, итальянский клуб в летнее трансферное окно рассматривал вариант с Абрахамом, но решил не покупать форварда, посчитав его недостаточно опытным для выступлений на высоком уровне.

21-летний Абрахам является воспитанником «Челси». В нынешнем сезоне футболист принял участие в шести матчах английского национального чемпионата (пять — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, а также отметился автоголом. В списке лучших бомбардиров английской Премьер-лиги Абрахам уступает только Серхио Агуэро (8). Контракт форварда с «Челси» действует до лета 2022 года.

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