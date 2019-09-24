«Милан» летом отказался от трансфера Тэмми Абрахама
«Милан» летом отказался от идеи с приобретением нападающего лондонского «Челси» Тэмми Абрахама, утверждает Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb.
По сведениям издания, итальянский клуб в летнее трансферное окно рассматривал вариант с Абрахамом, но решил не покупать форварда, посчитав его недостаточно опытным для выступлений на высоком уровне.
21-летний Абрахам является воспитанником «Челси». В нынешнем сезоне футболист принял участие в шести матчах английского национального чемпионата (пять — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, а также отметился автоголом. В списке лучших бомбардиров английской Премьер-лиги Абрахам уступает только Серхио Агуэро (8). Контракт форварда с «Челси» действует до лета 2022 года.
Супергол с 30 метров и хет-трик Абрахама — видеообзор крупной победы «Челси»
- 24 сентября 2019
-
22:32
-
22:29
-
22:02
-
22:02
-
21:52
-
21:51
-
21:33
-
21:27
-
21:17
-
21:12
-
21:08
-
21:00
-
20:57
-
20:22
-
20:22
-
20:15
-
19:57
-
19:47
-
19:31
-
19:28
-
19:07
-
19:03
-
18:45
-
18:38
-
18:23
-
18:11
-
18:04
-
17:59
-
17:42
-
17:37
-
17:24
-
17:20
-
17:20
-
17:15
-
17:11
Партнерский контент