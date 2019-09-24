УЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году
С 2021 года УЕФА запустит третий еврокубковый клубный турнир, который получил название Лига конференций, сообщается в официальном «твиттере» УЕФА.
Турнир создан, чтобы дать возможность большему количеству клубов участвовать в европейском футболе. Лига конференций будет 3-м по значимости европейским клубным соревнованием.
Ранее сообщалось, что формат проведения соревнований, возможно, будет похож на формат Лиги чемпионов — 32 команды будут разбиты на 8 групп. Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Лиги конференций, а команды, занявшие вторые места, будут соперничать с третьими командами из квартетов Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира. Победитель Лиги конференций выйдет в следующий розыгрыш Лиги Европы.
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