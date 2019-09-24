Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол Пьянича принёс «Ювентусу» победу в матче с «Брешией»

Гол Пьянича принёс «Ювентусу» победу в матче с «Брешией»
Футбол / Италия 0

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Брешия» уступила «Ювентусу» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Брешии на стадионе «Марио Ригамонти». Обслуживал матч арбитр Фабрицио Паскуа. В роли его ассистентов выступили Даниэле Биндони и Антонио Санторо.

Счёт был открыт на 4-й минуте. Автором гола стал Альфредо Доннарумма, которому ассистировал Ромуло. В конце первого тайма туринский клуб восстановил равновесие благодаря автоголу Джона Чансельора. На 63-й минуте победу «Ювентусу» принёс Миралем Пьянич.

«Ювентус», набрав 13 очков, вышел на первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Брешия» (6) — на 12-м месте.

В 6-м туре «Ювентус» на своём поле сыграет со СПАЛом. Матч состоится 28 сентября.

Италия - Серия А. 5-й тур
24 сентября 2019, вторник. 22:00 МСК
Брешия
Брешия
Окончен
1 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Доннарумма – 4'   1:1 Чансельор – 40' (автогол)   1:2 Пьянич – 63'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент