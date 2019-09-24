Гол Пьянича принёс «Ювентусу» победу в матче с «Брешией»
В матче 5-го тура чемпионата Италии «Брешия» уступила «Ювентусу» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Брешии на стадионе «Марио Ригамонти». Обслуживал матч арбитр Фабрицио Паскуа. В роли его ассистентов выступили Даниэле Биндони и Антонио Санторо.
Счёт был открыт на 4-й минуте. Автором гола стал Альфредо Доннарумма, которому ассистировал Ромуло. В конце первого тайма туринский клуб восстановил равновесие благодаря автоголу Джона Чансельора. На 63-й минуте победу «Ювентусу» принёс Миралем Пьянич.
«Ювентус», набрав 13 очков, вышел на первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Брешия» (6) — на 12-м месте.
В 6-м туре «Ювентус» на своём поле сыграет со СПАЛом. Матч состоится 28 сентября.
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