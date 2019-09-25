Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Эвра: люди смеются над «Манечстер Юнайтед», потому что раньше от нас страдали

Эвра: люди смеются над «Манечстер Юнайтед», потому что раньше от нас страдали
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра обратился к болельщикам «красных дьяволов». Он призвал их к единству в непростое время и поделился мнением о злорадстве фанатов других клубов.

«Я всегда говорю, что люди смеются над нами, потому что раньше они от нас страдали. Но если вы не хотите поддерживать нас, когда мы боремся, значит, вы не можете поддерживать и когда мы победим. «Манчестер Юнайтед» нужна положительная энергия фанатов клуба по всему миру. Мы все вместе должны работать над этим», — написал Эвра в своём «инстаграме».

После шести туров «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе лишь 8 очков. В шестом туре «красные дьяволы» уступили «Вест Хэму» со счётом 0:2. В настоящий момент" Манчестер Юнайтед" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Эвра выразил готовность войти в руководство «МЮ» и купить Дибалу
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент