Эвра: люди смеются над «Манечстер Юнайтед», потому что раньше от нас страдали

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра обратился к болельщикам «красных дьяволов». Он призвал их к единству в непростое время и поделился мнением о злорадстве фанатов других клубов.

«Я всегда говорю, что люди смеются над нами, потому что раньше они от нас страдали. Но если вы не хотите поддерживать нас, когда мы боремся, значит, вы не можете поддерживать и когда мы победим. «Манчестер Юнайтед» нужна положительная энергия фанатов клуба по всему миру. Мы все вместе должны работать над этим», — написал Эвра в своём «инстаграме».

После шести туров «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе лишь 8 очков. В шестом туре «красные дьяволы» уступили «Вест Хэму» со счётом 0:2. В настоящий момент" Манчестер Юнайтед" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.