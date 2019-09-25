«Мы старались». «Енисей» об обещании девушки переспать с фанатом в случае победы

«Енисей» в своём «твиттере» прокомментировал слова болельщицы, которая была готова переспать с другим фанатом, если красноярская команда обыграет «Зенит» в матче 1/16 финала Кубка России.

Так, один из пользователей «твиттера» предположил, что «Енисей» выиграет встречу у сине-бело-голубых, так как приоритетной задачей для тех будет Лига чемпионов и чемпионат страны. В ответ болельщица под ником Наталья Трафимова написала: «Если „Енисей“ выиграет, я пересплю с Вами».

После матча «Енисей» в «твиттере» опубликовал эту переписку и написал: «Парень, мы старались».

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Енисея».

Напомним, встреча между «Енисеем» и «Зенитом» завершилась волевой победой петербургской команды со счётом 2:1.