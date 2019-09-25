«Реал» — «Осасуна»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 22:00

Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 6-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Осасуна». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. В качестве его ассистентов выступят Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный арбитр — Виктор Перес Пераса.



Мадридский «Реал» набрал 11 очков в 5 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Осасуна» (7) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Гранада», набравшая 11 очков в 6 матчах. С таблицей чемпионата Испании можно ознакомиться на «Чемпионате».