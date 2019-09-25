«Реал» — «Осасуна»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 22:00
Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 6-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Осасуна». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. В качестве его ассистентов выступят Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный арбитр — Виктор Перес Пераса.
Мадридский «Реал» набрал 11 очков в 5 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Осасуна» (7) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Гранада», набравшая 11 очков в 6 матчах. С таблицей чемпионата Испании можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 25 сентября 2019
-
19:53
-
19:52
-
19:47
-
19:38
-
19:26
-
19:19
-
19:09
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:53
-
18:44
-
18:33
-
18:30
-
18:23
-
18:09
-
18:02
-
17:59
-
17:53
-
17:42
-
17:38
-
17:37
-
17:22
-
17:14
-
17:07
-
16:55
-
16:52
-
16:20
-
16:14
-
16:05
-
16:00
-
16:00
-
15:53
-
15:30
-
15:26
Партнерский контент