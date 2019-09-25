Тихонов: если бы была совесть у людей, привёзших Ларссона, продали бы его уже

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал линию полузащиты красно-белых.
«Я смотрю на линию полузащиты „Спартака“ и не вижу, кто там будет вести игру, кто делает действия, которые помогли бы команде играть в футбол. Иногда защитники играют назад. Это говорит о том, что полузащитники не открываются. Они не знают, как выходить в атаку.
Как мне игра Крала? Никак. Бегает, отдаёт вперёд, но такое ощущение, что он на полусогнутых ногах — ни силы в ногах, ни движения. У футболиста, которого покупают за 10-12 миллионов, должно быть что-то. А просто подыгрывать вперёд и так располагаться — это могут и Умяров, и Гулиев.
А кто мешает Зобнину при получении мяча поднимать голову и смотреть, куда сразу отдать пас? Я вот смотрю на него. Он сначала получает мяч, потом смотрит, кому отдать, и отдаёт ближнему. Он даже не смотрит, как можно мяч развернуть.
Я наблюдаю за игрой Ларссона. Если бы была совесть у людей, которые этого футболиста привозили, они бы сейчас его забрали и куда-нибудь продали, пока есть возможность. Ни одного разворота вперёд мяча я от него не увидел. Всё назад и поперёк", — сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер».
- 25 сентября 2019
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