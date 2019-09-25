«Уфа» обыграла «Чайку» в матче 1/16 финала Кубка России
В матче 1/16 финала Кубка России «Уфа» обыграла «Чайку». Встреча состоялась на стадионе «Центральный им. И.П. Чайки» в Песчанокопском. Итоговый счёт матча — 1:0.
Единственный гол в игре был забит на 35-й минуте. Его автором стал словенский нападающий гостей Ловро Бизяк. Встречу команды завершали в сокращённых составах. На 53-й минуте прямую красную карточку получил защитник хозяев Владислав Дубовой. А через 3 минуты за повторное предупреждение поле покинул игрок линии обороны гостей Алексей Никитин.
В следующем раунде Кубка России «Уфа» встретится с московским ЦСКА, который в параллельном матче во Владикавказе обыграл местную «Аланию» со счётом 3:1. Матчи 1/8 финала турнира состоятся 30 и 31 октября.
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