«Уфа» обыграла «Чайку» в матче 1/16 финала Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России «Уфа» обыграла «Чайку». Встреча состоялась на стадионе «Центральный им. И.П. Чайки» в Песчанокопском. Итоговый счёт матча — 1:0.

Единственный гол в игре был забит на 35-й минуте. Его автором стал словенский нападающий гостей Ловро Бизяк. Встречу команды завершали в сокращённых составах. На 53-й минуте прямую красную карточку получил защитник хозяев Владислав Дубовой. А через 3 минуты за повторное предупреждение поле покинул игрок линии обороны гостей Алексей Никитин.

В следующем раунде Кубка России «Уфа» встретится с московским ЦСКА, который в параллельном матче во Владикавказе обыграл местную «Аланию» со счётом 3:1. Матчи 1/8 финала турнира состоятся 30 и 31 октября.