Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джикия: давайте больше не будем вспоминать о неприятной полосе «Спартака»

Джикия: давайте больше не будем вспоминать о неприятной полосе «Спартака»
Футбол / Кубок России 0

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» (2:1).

«В моменте перед вторым голом, честно, не обратил внимания, был фол или нет. Была борьба, безусловно. После матча нам подарили подарки, а мы взамен отблагодарили ребят футболками. Мы просто не ожидали такого, поэтому на скорую руку собрали что могли. Было приятно.

По поводу нашей неприятной полосы, давайте больше не будем вспоминать. Мы сегодня победили, да и вообще была кубковая игра, давайте лучше о нём, а всё, что было до него, оставим в прошлом», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. Действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив».

Кононов: сравнивать «Спартак» сейчас с уровнем ПФЛ не надо
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент