Джикия: давайте больше не будем вспоминать о неприятной полосе «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» (2:1).



«В моменте перед вторым голом, честно, не обратил внимания, был фол или нет. Была борьба, безусловно. После матча нам подарили подарки, а мы взамен отблагодарили ребят футболками. Мы просто не ожидали такого, поэтому на скорую руку собрали что могли. Было приятно.



По поводу нашей неприятной полосы, давайте больше не будем вспоминать. Мы сегодня победили, да и вообще была кубковая игра, давайте лучше о нём, а всё, что было до него, оставим в прошлом», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. Действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив».