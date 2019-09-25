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Понсе: четыре поражения «Спартака» подряд выбили из колеи, заставили задуматься

Понсе: четыре поражения «Спартака» подряд выбили из колеи, заставили задуматься
Футбол / Кубок России 0

Форвард «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» (2:1).

«Игра была непростой, в том числе и психологически. Матчи команд из низших лиг с фаворитами всегда непростые — у них супермотивация.

Очень понравилось в этом городе. Спасибо всем болельщикам «Спартака» за поддержку. Моя адаптация ещё не закончилась, но я делаю всё, чтобы выйти на пик формы.

Серию поражений переживали тяжело. Все хотят побеждать. Четыре поражения подряд выбили из колеи, заставили задуматься. Сейчас у нас много работы, но сегодняшняя победа, конечно, будет плюсом. Футбол — это команда. Нельзя винить кого-то одного, даже тренера. Надо всегда играть в свой футбол. Считаю, всё постепенно придёт», — передаёт слова Понсе корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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