Понсе: четыре поражения «Спартака» подряд выбили из колеи, заставили задуматься

Форвард «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» (2:1).
«Игра была непростой, в том числе и психологически. Матчи команд из низших лиг с фаворитами всегда непростые — у них супермотивация.
Очень понравилось в этом городе. Спасибо всем болельщикам «Спартака» за поддержку. Моя адаптация ещё не закончилась, но я делаю всё, чтобы выйти на пик формы.
Серию поражений переживали тяжело. Все хотят побеждать. Четыре поражения подряд выбили из колеи, заставили задуматься. Сейчас у нас много работы, но сегодняшняя победа, конечно, будет плюсом. Футбол — это команда. Нельзя винить кого-то одного, даже тренера. Надо всегда играть в свой футбол. Считаю, всё постепенно придёт», — передаёт слова Понсе корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
- 26 сентября 2019
-
00:10
-
00:09
-
00:07
- 25 сентября 2019
-
23:59
-
23:56
-
23:51
-
23:10
-
23:05
-
22:54
-
22:51
-
22:48
-
22:41
-
22:40
-
22:33
-
22:31
-
22:22
-
22:17
-
22:16
-
22:11
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:54
-
21:48
-
21:41
-
21:37
-
21:33
-
21:29
-
21:22
-
21:21
-
21:13
-
21:03
-
21:00
-
20:59
-
20:54