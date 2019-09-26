«Барселона» подтвердила новую травму Месси
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму во время матча во вторник с «Вильярреалом» (2:1), сообщает пресс-служба «Барселоны».
Аргентинец потянул левый аддуктор, поэтому в ближайшее время не сможет выступать в матчах, пока будет проходить его восстановление.
Лионель Месси в понедельник, 23 сентября, выиграл награду лучшего футболиста ФИФА. А во вторник, 24 сентября, сыграл первые 45 минут в матче с «Вильярреалом». Это был его первый старт после предсезонной травмы. Несмотря на то, что Месси играл только в первом тайме, его работа на поле была незаменимой. Аргентинец помог Антуану Гризманну в первом голе «Барселоны». Месси совершил точный угловой удар на Антуана, который реализовал передачу, забив гол.
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