Жена тренера «Зенита» Семака рассказала, как стать стройной

Жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна, рассказала о том, как стать такой же стройной и подтянутой, как и она.



«Как стать такой же стройной? Все очень просто! Не есть: мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, глютен (все хлебо-булочные изделия, соусы, бОльшую часть круп), бобовые (только зеленая фасоль и тофу), сахар (ни в каком виде), фрукты (только киви, клюкву, чернику, несладкие бананы, клубнику, малину). Не пить алкоголь (я снова отказалась). Не пить кофе. Фуф. Вроде всё, но я ещё не ем крестоцветные! Брокколи, цветную капусту, сельдерей, спаржу! И арбузы! Это важно! Плюс спорт. У меня каждое утро пилатес и растяжка», — открыла секреты стройности Анна в своём «инстаграмме».

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