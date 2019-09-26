Жена тренера «Зенита» Семака рассказала, как стать стройной
Жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна, рассказала о том, как стать такой же стройной и подтянутой, как и она.
«Как стать такой же стройной? Все очень просто! Не есть: мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, глютен (все хлебо-булочные изделия, соусы, бОльшую часть круп), бобовые (только зеленая фасоль и тофу), сахар (ни в каком виде), фрукты (только киви, клюкву, чернику, несладкие бананы, клубнику, малину). Не пить алкоголь (я снова отказалась). Не пить кофе. Фуф. Вроде всё, но я ещё не ем крестоцветные! Брокколи, цветную капусту, сельдерей, спаржу! И арбузы! Это важно! Плюс спорт. У меня каждое утро пилатес и растяжка», — открыла секреты стройности Анна в своём «инстаграмме».
Российский вратарь Злобин отыграл на ноль первый матч за основу «Бенфики»
- 26 сентября 2019
-
03:28
-
03:20
-
03:12
-
02:28
-
02:21
-
02:06
-
01:42
-
01:24
-
01:05
-
00:46
-
00:41
-
00:10
-
00:09
-
00:07
- 25 сентября 2019
-
23:59
-
23:56
-
23:51
-
23:10
-
23:05
-
22:54
-
22:51
-
22:48
-
22:41
-
22:40
-
22:33
-
22:31
-
22:22
-
22:17
-
22:16
-
22:11
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:54
-
21:48
Партнерский контент