Хет-трик Промеса и его пятый гол за «Аякс» в трёх последних матчах

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес сделал хет-трик в матче чемпионата Нидерландов с «Фортуной» (5:0).
Промес забил все три мяча во втором тайме – на 50, 68 и 83-й минутах. Бывший игрок «Спартака» забил пять голов в трёх последних матчах за «Аякс». Он также забил ПСВ (1:1) и «Лиллю» (3:0) в Лиге чемпионов.
Выступая за «Спартак» Промес отличился званием самого результативного легионера в истории московского «Спартака». Квинси стал лучшим бомбардиром чемпионата России сезона-2017/18. Лучшим игроком чемпионата России по системе «гол+пас» в сезонах-2016/17 и 2017/18. Входит в число 25 лучших бомбардиров чемпионата России за всю историю турнира.
24 июня 2019 года было объявлено, что Промес подписал пятилетний контракт с амстердамским «Аяксом». Сумма трансфера составила € 15,7 млн.
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