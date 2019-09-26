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Жуниор: я плакал от облегчения

Жуниор: я плакал от облегчения
Футбол / Испания 0

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал результат матча шестого тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:0) в котором забил гол на 36-й минуте. Матч проходил на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«В этом сезоне мне было трудно из-за травм. Я плакал после гола от облегчения, ведь я вернулся в команду и я обожаю играть на «Сантьяго Бернабеу». Нет лучшего ощущения, чем хорошо играть и забивать перед дерби», — приводит слова Винисиуса Football Espana.

После 6 игр «Реал» занимает лидирующее место в турнирной таблице чемпионата Испании с 14 очками. «Осасуна» занимает 12 место с 7 очками.

Следующий матч «Реал» проведёт с «Атлетико» в субботу 28 сентября. А «Осасуна» 29 сентября встретится с «Леванте».

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