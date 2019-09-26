Лэмпард эмоционально отреагировал на результат жеребьёвки Кубка английской лиги

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард во время пресс-конференции после победы в матче третьего раунда Кубка английской лиги с «Гримсби Таун» (7:1) узнал, что в следующем раунде лондонцы сыграют с «Манчестер Юнайтед». Один из журналистов сообщил Лэмпарду результат жеребьёвки.
«Манчестер Юнайтед»? Мы сыграем дома или на выезде? Дома, ок. Какая у меня реакция? (смеётся). Я только смотрел серию пенальти… Что ж, большой матч, две большие команды. Рад, что сыграем дома. Посмотрим, посмотрим. Пока ничего не могу комментировать», — сказал Лэмпард.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Sky Sports Football.
«Манчестер Юнайтед» в матче третьего раунда Кубка английской лиги в серии пенальти обыграл «Рочдейл». «Манчестер Юнайтед» и «Челси» уже встречались в нынешнем сезоне, в первом туре АПЛ «красные дьяволы» разгромили соперника со счётом 4:0.
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