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Лэмпард эмоционально отреагировал на результат жеребьёвки Кубка английской лиги

Лэмпард эмоционально отреагировал на результат жеребьёвки Кубка английской лиги
Футбол / Англия 0

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард во время пресс-конференции после победы в матче третьего раунда Кубка английской лиги с «Гримсби Таун» (7:1) узнал, что в следующем раунде лондонцы сыграют с «Манчестер Юнайтед». Один из журналистов сообщил Лэмпарду результат жеребьёвки.

«Манчестер Юнайтед»? Мы сыграем дома или на выезде? Дома, ок. Какая у меня реакция? (смеётся). Я только смотрел серию пенальти… Что ж, большой матч, две большие команды. Рад, что сыграем дома. Посмотрим, посмотрим. Пока ничего не могу комментировать», — сказал Лэмпард.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Sky Sports Football.

«Манчестер Юнайтед» в матче третьего раунда Кубка английской лиги в серии пенальти обыграл «Рочдейл». «Манчестер Юнайтед» и «Челси» уже встречались в нынешнем сезоне, в первом туре АПЛ «красные дьяволы» разгромили соперника со счётом 4:0.

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