Неймар прилетит в Испанию, чтобы дать показания в суде против «Барселоны»

Форвард «ПСЖ» Неймар сегодня, 26 сентября, прилетит в Барселону, чтобы дать показания в суде, сообщает Marca.
Бразилец планирует прибыть в Каталонию после очередной тренировки «ПСЖ». Завтра, 27 сентября, он даст показания по делу о невыплате каталонцами премии. Неймар требует, чтобы «Барселона» выплатила ему ещё € 26 млн бонусов за период выступления за каталонский клуб.
В свою очередь «Барселона» также подала в суд на игрока. Каталонцы требуют, чтобы он вернул € 14 млн бонуса за лояльность. По мнению руководства «Барселоны», решившись на переход в «ПСЖ» в 2017 году, Неймар должен был лишиться бонуса.
Изначально суд должен был проходить 31 января, но он был перенесён, потому что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отказался предоставить контракт клуба с Неймаром.
- 26 сентября 2019
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