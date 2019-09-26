Розыгрыш трёх пар билетов на матч «Спартак» — «Оренбург»

«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрываются три пары билетов на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Оренбург».



Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.



Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Оренбург» состоится в воскресенье, 29 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.



Московский «Спартак» набрал 14 очков в 10 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (8) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 23 очка в 10 матчах.