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Розыгрыш трёх пар билетов на матч «Спартак» — «Оренбург»

Розыгрыш трёх пар билетов на матч «Спартак» — «Оренбург»
Футбол / РПЛ 0

«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрываются три пары билетов на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Оренбург».

Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.

Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Оренбург» состоится в воскресенье, 29 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Московский «Спартак» набрал 14 очков в 10 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (8) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 23 очка в 10 матчах.

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