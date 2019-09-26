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Обладатель «Золотого мяча» в 76 лет получил тренерскую лицензию

Обладатель «Золотого мяча» в 76 лет получил тренерскую лицензию
Футбол / Италия 0

Бывший полузащитник «Милана» и «Алессандрии» Джанни Ривера в возрасте 76 лет получил тренерскую лицензию, необходимую для работы в итальянской Серии А, сообщает France Info.

Ривера является обладателем «Золотого мяча» 1969 года. За карьеру бывший итальянский футболист завоевал 15 трофеев, включая три титула чемпионата Италии, два Кубка европейских чемпионов и один титул чемпионата Европы.

Джанни выступал за «Алессандрию» с 1958 по 1960 год, после чего провёл девять лет в составе «Милана». В его активе более 500 матчей на клубном уровне во всех турнирах. Национальной команде Италии Ривера помог в 60 встречах.

Посмотреть турнирную таблицу итальянского первенства сезона-2019/20 можно на «Чемпионате».

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