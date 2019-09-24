ФИФА снова выбирала из Месси и Роналду. Названы лучшие футболисты и тренеры года

Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.

Помимо Месси на награду были номинированы нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Эта награда стала шестой для аргентинского форварда.

В сезоне-2018/19 Месси принял участие в 34 матчах испанской Примеры, записал на свой счёт 36 мячей и отдал 15 результативных передач. «Барселона» стала чемпионом Испании по итогам прошлого сезона. Ранее Месси завоевывал трофей в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Роналду становился обладателем награды пять раз, а голландец ван Дейк ни разу не удостаивался приза лучшему игроку года по версии ФИФА.

Пожизненный контракт. Ради Месси «Барселона» готова на всё Предложение для Лео, сенсации в Афинах и Ереване и другие события воскресенья — в футбольном дайджесте дня.

Четверо игроков «Реала» — в команде года ФИФА

Международная федерация футбола ФИФА совместно с Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) назвали состав символической сборной по итогам 2019 года.



Самое большое представительство в ней получили игроки мадридского «Реала» — четверо. Также в команду попали по два футболиста «Ливерпуля», «Барселоны» и «Ювентуса». Один представляет «Пари Сен-Жермен».



Состав символической сборной по итогам 2019 года:



вратарь Алисон Бекер («Ливерпуль»)



защитники Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Матейс де Лигт («Ювентус»), Марсело, Серхио Рамос (оба — «Реал»)



полузащитники Эден Азар, Лука Модрич (оба — «Реал»), Френки де Йонг («Барселона»)



нападающие Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

Погба купил сторожевую собаку за € 18 тыс., чтобы защититься от фанатов



Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приобрёл сторожевую собаку, сообщает The Sun.



Французский футболист купил себе ротвейлера у компании, занимающейся разведением и воспитанием животных для охраны. На собаку Погба потратил почти € 18 тыс. Причиной такого решения стал агрессивный настрой по отношению к нему со стороны некоторых фанатов клуба, а также надпись «Pogba Out», недавно появившаяся рядом со входом на базу команды.



Ранее собак у той же фирмы приобрели одноклубники Погба защитник Фил Джонс и нападающий Маркус Рашфорд. Как отметили в компании, животные не станут вести себя агрессивно в обычной жизни, пока не получат соответствующую команду.

Погба испугался болельщиков и купил пса-охранника. У него паранойя? Домашний любимец обошёлся Полю в 15 тысяч фунтов.

Шишкин: то, что сейчас происходит в «Спартаке», творилось из года в год



Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин, выступающий в настоящее время за московское «Торпедо», поделился мнением о ситуации, сложившейся в его прежнем клубе. «Спартак» в РПЛ потерпел три поражения подряд. В 10-м туре москвичи проиграли в гостях «Уфе» со счётом 0:1. До этого москвичи уступили «Уралу» (1:2) и «Зениту» (0:1).



«То, что сейчас происходит в «Спартаке», творилось из года в год, даже в моё время. Уже, наверное, все к этому привыкли. Можно выиграть дерби — и тебе всё простят, а потом проиграть условной «Уфе» — и тренера просят уйти в отставку.



В «Спартаке» долгое время было так, за исключением чемпионского года с Каррерой. В чём тут причина? Если бы кто-то знал, то проблему бы давно исправили», — приводит слова Шишкина «Матч ТВ».

Рибери установил новый рекорд Серии А



Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери установил новый рекорд итальянской Серии А. 36-летний француз забил свой первый гол в чемпионате Италии в матче четвёртого тура с «Аталантой». Рибери стал самым возрастным иностранцем, забившим дебютный гол в Серии А. Француз отличился в возрасте 36 лет и 168 дней.



Рибери забил второй мяч «Фиорентины» на 66-й минуте, но в оставшееся время «Аталанта» сумела отыграться. В итоге встреча завершилась со счётом 2:2.



Начало сезона для «Фиорентины» складывается неудачно. Флорентийцы в четырёх турах набрали лишь два очка, вследствие чего замыкают турнирную таблицу.



Французский вингер перешёл в итальянский клуб летом 2019 года в качестве свободного агента. До этого он долгое время выступал за «Баварию».

«Порту» обыграл «Санта Клару», Зе Луиш вышел в лидеры бомбардирской гонки



«Порту» обыграл «Санта-Клару» в матче 6-го тура чемпионата Португалии. Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту. Итоговый счёт матча — 2:0. Первый мяч во встрече был забит на 15-й минуте. Его автором стал форвард Зе Луиш. Бывший нападающий московского «Спартака» поразил ворота гостей после передачи Перейры Данилу. На 41-й минуте хозяева закрепили своё преимущество — ворота своей команды поразил защитник гостей Сезар. Этот гол стал последним в игре.



«Порту» сравнялся с лидирующей «Бенфикой» по набранным очкам — по 15. Лиссабонская команда опережает «драконов» за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.



Зе Луиш забил в чемпионате уже 6-й мяч в 6 матчах. Вместе с Пицци («Бенфика») он возглавляет гонку бомбардиров первенства Португалии.

«Динамо» объявило, что Хохлов продолжит работать с командой до зимы



Московское «Динамо» на своём официальном сайте опубликовало заявление о будущем в команде главного тренера Дмитрия Хохлова.



«В связи с большим количеством слухов, домыслов и ничем не подтверждённой информации вокруг клуба считаем необходимым официально заявить, что до зимней паузы в чемпионате страны работу с командой продолжит Дмитрий Хохлов.

Летом мы начали глобальную перестройку команды и прекрасно понимали, что создание нового, боеспособного коллектива займёт время, будет сопряжено с рисками и необходимостью оперативно справляться с системными задачами. Мы доверили руководство командой тренерскому штабу Дмитрия Хохлова и считаем правильным в сложившихся обстоятельствах дать возможность исправить текущую ситуацию, с учётом значительно обновлённого состава.



Трансферное окно закрылось совсем недавно, некоторые новички находятся в «Динамо» меньше месяца. Их приобретали под видение действующего тренерского штаба. Нужны время, терпение и спокойствие, чтобы футболисты адаптировались друг к другу, тренерским требованиям, новым для себя условиям. Впадать в крайности клуб не намерен, равно как и вести переговоры с другими специалистами, имена которых сейчас так активно муссируются.



После матча с «Сочи» у всех было много негативных эмоций. Сегодня мы ещё раз спокойно и детально обсудили с Дмитрием Валерьевичем актуальные проблемы. Да, на текущий момент ни качество игры, ни место в турнирной таблице не могут удовлетворять ни болельщиков, ни тренерский штаб, ни руководство «Динамо». Это очевидно. Признаём, что в ходе подготовки команды были допущены ошибки, которые в том числе привели к слабым промежуточным результатам. В усилении нуждается и работа спортивного штаба.



Исправить ситуацию можно, для этого есть все возможности. Но только общими усилиями. С доверием друг к другу и верой в собственные силы. Впереди у нас сложная серия выездных матчей в чемпионате и Кубке страны. Убеждены, что преданные болельщики «Динамо» в трудный для команды момент продолжат поддерживать её, будут рядом. Ближайшие результаты станут во многом показательными и определяющими для выбора вектора направления дальнейшего развития клуба», — говорится в заявлении бело-голубых.