В «Зените» прокомментировали ситуацию с травмами Азмуна и Дриусси

В «Зените» прокомментировали ситуацию с травмами форвардов команды Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси.

Как пояснили в пресс-службе петербургского клуба корреспонденту «Чемпионату» Анатолию Романову, решение об участии иранца и аргентинца в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» будет принято в день игры. В то же время бразилец Малком на сегодняшней тренировке команды работал по индивидуальной программе.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится в субботу, 28 сентября, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00 мск.

В турнирной таблице Премьер-Лиги «Зенит» занимает 1-е место, набрав 23 очка. «Локомотив» занимает 5-е место, имея в активе 20 очков.