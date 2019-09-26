В «Зените» прокомментировали ситуацию с травмами Азмуна и Дриусси
В «Зените» прокомментировали ситуацию с травмами форвардов команды Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси.
Как пояснили в пресс-службе петербургского клуба корреспонденту «Чемпионату» Анатолию Романову, решение об участии иранца и аргентинца в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» будет принято в день игры. В то же время бразилец Малком на сегодняшней тренировке команды работал по индивидуальной программе.
Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится в субботу, 28 сентября, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00 мск.
В турнирной таблице Премьер-Лиги «Зенит» занимает 1-е место, набрав 23 очка. «Локомотив» занимает 5-е место, имея в активе 20 очков.
Сутормин: на матч с «Локомотивом» не надо как-то особенно настраиваться
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