Источник: игроки «ПСЖ» недовольны Паредесом

Будущее полузащитника «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредеса в клубе находится под большим сомнением, сообщает Le Parisien.

Согласно информации источника, в стане парижан остались недовольны выступлением 25-летнего хавбека в проигранном матче 7-го тура чемпионата Франции с «Реймсом». Претензии к действиям аргентинца имеют и игроки «ПСЖ». В частности, партнёр Паредеса по центру полузащиты Марко Верратти разочарован, что до сих пор он не смог найти с ним взаимопонимания на футбольном поле.

Паредес перешёл в «ПСЖ» из «Зенита» в январе текущего года. Его трансфер обошёлся парижанам в € 40 млн. Контракт полузащитника с чемпионом Франции рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне на клубном уровне футболист сыграл 5 матчей, результативными действиями не отметился.