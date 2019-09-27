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КОНМЕБОЛ оставила в силе дисквалификацию Месси

КОНМЕБОЛ оставила в силе дисквалификацию Месси
Футбол / Испания 0

Апелляционный суд Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) оставил в силе дисквалификацию нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, обвинившего КОНМЕБОЛ в коррупции во время Кубка Америки — 2019. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подавала апелляцию и просила сократить наказание Месси с трёх до двух месяцев, но получила отказ.

Запрет на участие Месси в играх за сборную Аргентины вступил 3 августа 2019 года. Таким образом, форвард не поможет своей сборной в стартовом матче отбора к ЧМ-2022.

Напомним, после проигранного матча Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки – 2019 Месси раскритиковал работу арбитра, который за всю игру ни разу не воспользовался помощью VAR. Позже нападающий не принял участия в церемонии награждения команды бронзовыми медалями турнира.

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