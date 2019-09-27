Кучаев: я против VAR. От его применения падает зрелищность футбола
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался о введении системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Российской Премьер-Лиге.
«Я против VAR. Может, где-то будут забиваться голы не по правилам, где-то какие-то фолы упускать. Но даже на примере «Манчестер Сити» в прошлом сезоне Лиги чемпионов я убедился, что зрелищность футбола падает, когда свистят офсайд, так как ты всего на три сантиметра дальше чем защитник.
В нашем матче с «Локомотивом», когда решали с пенальти, пауза была пять минут. За это время мышцы пришли обратно в состояние, будто ты и не играл. Нужно снова разминаться. Все думали, давай, назначь что-то и продолжим играть. Мне VAR вообще не нравится», — сказал Кучаев в интервью РФС ТВ.
VAR будут использовать в матчах плей-офф Лиги Европы сезона-2019/20
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