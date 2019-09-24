VAR будут использовать в матчах плей-офф Лиги Европы сезона-2019/20
Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в матчах плей-офф Лиги Европы сезона-2019/20, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Напомним, в прошлом сезоне VAR действовала только в финальном матче Лиги Европы «Челси» — «Арсенал» (4:1). В сезоне-2019/20 система видеопомощи арбитрам также работает в матчах группового этапа Лиги чемпионов и матчах плей-офф турнира.
Ранее стало известно, что финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение финала турнира на стадионе «Газпром Арена» в феврале текущего года. Основным конкурентом российской стороны был домашний стадион мюнхенской «Баварии» «Альянц-Арена».
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов сезона-2020/21
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