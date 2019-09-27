Халк получил от «Зенита» чемпионскую футболку с автографами игроков
Экс-нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий в Китае за «Шанхай СИПГ», получил подарок от своего бывшего клуба, сообщает пресс-служба петербургской команды в «Твиттере».
Сине-бело-голубые отправили бразильскому футболисту футболку, выполненную в золотом цвете и посвящённую победе в прошлом розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
33-летний форвард так прокомментировал полученный подарок в своём «инстаграме»: «Получил эту прекрасную футболку «Зенита» в качестве подарка. Чемпионы сезона-2018/19. Спасибо, зенитовская семья».
Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. С сине-бело-голубыми он стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. В ходе своей карьеры бразилец также защищал цвета «Порту» и играл на родине и в Японии.
Халк поддержал решение Малкома перейти из «Барселоны» в «Зенит»
- 27 сентября 2019
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