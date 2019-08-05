Халк поддержал решение Малкома перейти из «Барселоны» в «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», прокомментировал переход полузащитника Малкома в петербургский клуб из «Барселоны».



«Я очень рад слышать, что он выбрал «Зенит» для продолжения карьеры. Санкт-Петербург – город с прекрасной атмосферой, отзывчивыми людьми и большой любовью к футболу. В России я провёл четыре незабываемых года, хочу ему сказать, что там очень гостеприимные и душевные люди.



Желаю ему удачи. Уверен, что он сделал правильный выбор. Болельщики «Зенита» навсегда в моём сердце, они создают прекрасную атмосферу на стадионе и страстно поддерживают свою команду», — цитирует Халка ТАСС.



22-летний Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Бразильский футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. Зарплата игрока предположительно составит € 6,5 млн за сезон.

«Зенит» выступил с заявлением насчёт слухов в СМИ о расизме в отношении Малкома