Малосолов: если меня привлекут к ответственности за твит, откроется ящик Пандоры

Болельщик ЦСКА Андрей Малосолов выступил с речью в суде, где рассматривается дело о его твите, в котором бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано был назван обезьяной.
«Сегодня мы не столько рассматриваем дело о твите, сколько пытаемся войти в тренды, которые нам навязывают извне. Извините, что политизирую тему. Перед чемпионатом мира я написал ряд статей. В течение нескольких лет западные эксперты и журналисты пытались прибегнуть к моим услугам и представить нашу страну расистской. Но у нас нет таких традиций и проблем. У нас нет противостояния с темнокожими людьми на улицах, за исключением единичных случаев. Это лишь элемент давления на нашу страну и спорт. Есть организация FARE, которая активно пропагандирует наличие расизма в России и совершает доносы в международные органы по любому поводу. Сегодняшним решением мы можем закрыть или открыть ящик Пандоры.
Когда наши игроки промахиваются, мы можем их назвать и козлами, и сволочами. Если забивают — они хорошие. Если вы сейчас привлечёте меня к ответственности, откроется ящик Пандоры и любое высказывание болельщиков будет приравниваться к расизму. Им придётся молчать, как в театре. Мы убьём нашу культуру боления», — передаёт слова Малосолова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 27 сентября 2019
-
14:20
-
14:20
-
14:10
-
14:06
-
14:01
-
13:52
-
13:50
-
13:14
-
13:01
-
12:53
-
12:45
-
12:42
-
12:38
-
12:17
-
11:50
-
11:47
-
11:41
-
11:18
-
10:57
-
10:56
-
10:45
-
10:30
-
10:11
-
10:00
-
09:54
-
09:45
-
09:30
-
09:26
-
08:29
-
08:07
-
07:09
-
06:18
-
05:58
-
05:26
-
05:00