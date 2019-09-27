Малосолов: если меня привлекут к ответственности за твит, откроется ящик Пандоры

Болельщик ЦСКА Андрей Малосолов выступил с речью в суде, где рассматривается дело о его твите, в котором бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано был назван обезьяной.



«Сегодня мы не столько рассматриваем дело о твите, сколько пытаемся войти в тренды, которые нам навязывают извне. Извините, что политизирую тему. Перед чемпионатом мира я написал ряд статей. В течение нескольких лет западные эксперты и журналисты пытались прибегнуть к моим услугам и представить нашу страну расистской. Но у нас нет таких традиций и проблем. У нас нет противостояния с темнокожими людьми на улицах, за исключением единичных случаев. Это лишь элемент давления на нашу страну и спорт. Есть организация FARE, которая активно пропагандирует наличие расизма в России и совершает доносы в международные органы по любому поводу. Сегодняшним решением мы можем закрыть или открыть ящик Пандоры.



Когда наши игроки промахиваются, мы можем их назвать и козлами, и сволочами. Если забивают — они хорошие. Если вы сейчас привлечёте меня к ответственности, откроется ящик Пандоры и любое высказывание болельщиков будет приравниваться к расизму. Им придётся молчать, как в театре. Мы убьём нашу культуру боления», — передаёт слова Малосолова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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