Эксперт разобрала твит, в котором Малосолов назвал Луиса Адриано «обезьяной»

Эксперт Капитолина Кокшенова разобрала запись болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, в которой тот назвал бывшего нападающего «Спартака» Луиса Адриано «обезьяной».



«Я не болельщик. Мне просто показали твит и спросили, может ли слово «обезьяна» что-то разжечь, оскорбить. Я вижу в публикации усиленную эмоциональность, но не вижу ненависти. Мной был изучен контекст и объяснения Малосолова. Твит был удалён через два часа после публикации. Такой твит, у которого всего один ретвит, не способен ничего разжечь. Тут описывается не игрок, а ситуация, из которой мы узнаём о столкновении игрока Набабкина и Адриано, а также о несправедливом судействе. Оно и стало причиной эмоциональной реакции.



«Твиттер» предусматривает ситуативность. В тексте нет нецензурной брани. Слово «обезьяна» не сопровождается эпитетами, нет никаких характеристик. В нашей культуре «обезьяна» не несёт в себе расистского контекста. Самое интересное, что и самой личности в твите тоже нет. Мы же не обижаемся на слова о медведе, которого водят по ярмаркам. Человеку, который не посвящён в футбольную среду или просто не видел этого матча, не ясно, о ком идёт речь», — передаёт слова Кокшеновой корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Спартак» судится с фаном ЦСКА. Он назвал Адриано «обезьяной» в «Твиттере» Андрея Малосолова обвиняют по статье «о возбуждении вражды из расистских побуждений». Год назад ему грозил бы тюремный срок.