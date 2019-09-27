MLS отменила запрет на использование антинацистских символов во время матчей
Высшая футбольная лига США и Канады отменила запрет на использование символов Железного Фронта, сообщает CNN.
Решение было принято в связи с протестами фанатов, которые в течение нескольких недель устраивали демонстрации молчания во время матчей. В акции протеста участвовали болельщики всех клубов, представляющих лигу.
Сообщается также, что руководство лиги собирается создать рабочую группу, в которую войдут как официальные представители MLS, так и лидеры групп активной поддержки клубов.
Напомним, в матче регулярного чемпионата MLS «Сиэтл Саундерс» – «Портленд Тимберс», который состоялся 21 июля 2019 года, фанаты команды хозяев подняли флаг с символикой Железного Фронта, после чего они получили официальное предупреждение от клуба.
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