MLS отменила запрет на использование антинацистских символов во время матчей

Высшая футбольная лига США и Канады отменила запрет на использование символов Железного Фронта, сообщает CNN.



Решение было принято в связи с протестами фанатов, которые в течение нескольких недель устраивали демонстрации молчания во время матчей. В акции протеста участвовали болельщики всех клубов, представляющих лигу.



Сообщается также, что руководство лиги собирается создать рабочую группу, в которую войдут как официальные представители MLS, так и лидеры групп активной поддержки клубов.



Напомним, в матче регулярного чемпионата MLS «Сиэтл Саундерс» – «Портленд Тимберс», который состоялся 21 июля 2019 года, фанаты команды хозяев подняли флаг с символикой Железного Фронта, после чего они получили официальное предупреждение от клуба.

