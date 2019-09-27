«Оренбург» организует выезд в Москву для 78-летнего болельщика «Спартака»

78-летний болельщик Валентин Николаевич Леонов вместе с ФК «Оренбург» отправится в Москву на матч 11-го тура РПЛ со «Спартаком». Болельщик стал знаменитым после того, как он побывал на матче «Оренбурга» и «Спартака», попав в кадр телетрансляций. Ветеран держал в руках самодельный плакат с признанием в любви московского клубу. Леонов сообщил, что болеет за «Спартак» с 1959 года.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Оренбурга»

«Много лет дедушка следил за матчами «Спартака» исключительно по радиотрансляциям. Впервые в жизни 78-летний болельщик побывал на футболе только в этом году. Мы берём нашего земляка с собой на «Открытие Арену» на матч РПЛ «Спартак» — «Оренбург». В субботу вместе с нашей командой он вылетает в Москву. ФК «Спартак» откликнулся на инициативу ФК «Оренбург», Валентину Николаевичу будет организован приём, экскурсия по Москве и музею на «Открытие Арене», — говорится в сообщении пресс-службы «Оренбурга».