«Оренбург» организует выезд в Москву для 78-летнего болельщика «Спартака»

78-летний болельщик Валентин Николаевич Леонов вместе с ФК «Оренбург» отправится в Москву на матч 11-го тура РПЛ со «Спартаком». Болельщик стал знаменитым после того, как он побывал на матче «Оренбурга» и «Спартака», попав в кадр телетрансляций. Ветеран держал в руках самодельный плакат с признанием в любви московского клубу. Леонов сообщил, что болеет за «Спартак» с 1959 года.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Оренбурга»
«Много лет дедушка следил за матчами «Спартака» исключительно по радиотрансляциям. Впервые в жизни 78-летний болельщик побывал на футболе только в этом году. Мы берём нашего земляка с собой на «Открытие Арену» на матч РПЛ «Спартак» — «Оренбург». В субботу вместе с нашей командой он вылетает в Москву. ФК «Спартак» откликнулся на инициативу ФК «Оренбург», Валентину Николаевичу будет организован приём, экскурсия по Москве и музею на «Открытие Арене», — говорится в сообщении пресс-службы «Оренбурга».
- 27 сентября 2019
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