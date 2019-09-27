Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Алисон может вернуться к полноценным тренировкам с «Ливерпулем» 29 сентября

Алисон может вернуться к полноценным тренировкам с «Ливерпулем» 29 сентября
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии вратаря Алисона Бекера, продолжающего восстановление от травмы.

«Али близок к возвращению в строй. Он тренировался вчера и провёл полное занятие, но не с нами, а с тренерами вратарей. Разумеется, последнее слово будет за медицинским штабом, потому что мы должны знать, как дела обстоят на самом деле. Завтра Али на сыграет. Пока всё идёт к тому, что он сможет вернуться к полноценным тренировкам в воскресенье. Мы не уверены на 100 процентов, но он действительно очень близок», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Алисон травмировался 9 августа в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (4:1) и с тех пор не выходил на поле. Место в воротах «Ливерпуля» в последующих встречах занимал Адриан.

4 причины, почему в этом году «Ливерпуль» наконец выиграет АПЛ
Юрген Клопп навсегда войдёт в историю клуба, выиграв с ним первое за 30 лет чемпионство.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент