Алисон может вернуться к полноценным тренировкам с «Ливерпулем» 29 сентября

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии вратаря Алисона Бекера, продолжающего восстановление от травмы.



«Али близок к возвращению в строй. Он тренировался вчера и провёл полное занятие, но не с нами, а с тренерами вратарей. Разумеется, последнее слово будет за медицинским штабом, потому что мы должны знать, как дела обстоят на самом деле. Завтра Али на сыграет. Пока всё идёт к тому, что он сможет вернуться к полноценным тренировкам в воскресенье. Мы не уверены на 100 процентов, но он действительно очень близок», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».



Алисон травмировался 9 августа в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (4:1) и с тех пор не выходил на поле. Место в воротах «Ливерпуля» в последующих встречах занимал Адриан.



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