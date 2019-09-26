4 причины, почему в этом году «Ливерпуль» наконец выиграет АПЛ

В недавнем интервью гуру итальянского футбола Арриго Сакки, отвечая на вопрос о тренерах, которые ему импонируют больше других, без колебаний назвал имена Юргена Клоппа, Маурисио Почеттино и Пепа Гвардиолы. Он так же добавил, что, по его мнению, английская Премьер-Лига переживает сейчас золотой век. И действительно, наблюдая за игрой команд АПЛ, невольно приходишь к выводу, что его слова – не преувеличение, но, скорее, констатация факта. Прошлогодние «чисто» английские финалы в Баку и Мадриде убедительное тому подтверждение – несмотря на сумасшедший, изматывающий график внутреннего первенства именно клубы с Туманного Альбиона разыграли между собой трофеи европейских кубков.

Конечно, наши персональные футбольные пристрастия могут отличаться от всеобщего тренда, но на сегодняшний день объективная реальность такова: чемпионат Англии – самая популярная топ-лига Европы. Здесь внутренняя конкуренция настолько велика, что интрига в борьбе за золотые медали не умерла даже с приходом шейхов. За последние 10 лет чемпионами страны становились 4 разные команды, причем в 4-х из этих сезонов, включая прошлый розыгрыш, борьба велась до последнего тура. Таким образом, «Ливерпуль» второй раз, начиная с 2014 года (когда еще «мерсисайдцев» возглавлял Брендан Роджерс) вплотную подобрался к титулу, но оба раза ему не хватило совсем чуть-чуть. В итоге чемпионство доставалось «Манчестер Сити».



Однако именно сейчас, кажется, что «Ливерпуль», наконец, по-настоящему созрел для победы в Премьер-Лиге. С одной стороны, сама команда готова к этому, с другой – есть несколько благоприятных сопутствующих факторов. Думаю, по ряду причин будет вполне закономерным, если в мае 2020-го впервые за 30 лет титул достанется именно им.

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Причина №1 – Юрген Клопп

Немец – один из самых сильных специалистов в мире в плане организации и построении игры. Он принадлежит к числу немногих тренеров с концептуальным видением футбола и в работе опирается на свои фундаментальные принципы. В этом отношении Юрген использует проактивный подход: принимая обстоятельства и адаптируясь к заданным условиям, он не изменяет себе и исповедуемой философии, а создает команду с индивидуальным ярко выраженным стилем. И дортмундская «Боруссия» образца 2008-2015 годов, и нынешний «Ливерпуль» — четкое воплощение его футбольных идей.



Клопп не просто наставник, работающий с командой, но ее системообразующий элемент, который и придает ей идентичность. Сейчас немец находится на пике карьеры. Он мотивирован, опытен и знает, как добиваться результата. Болезненные поражения лишь закалили его, а не сделали неудачником. Тем, кто в нем уже начал сомневаться, ответом стал триумф в Лиге Чемпионов.

Фото: Danehouse/Getty Images

Думаю, Юрген учтет ошибки и промахи, допущенные «мерсисайдцами» в том году, и на этот раз сможет правильно распределить силы по ходу всего сезона, максимально избежав необязательной потери очков.

Самое ценное в положении Клоппа и его команды, это то, что, несмотря на большое количество обстоятельств и нюансов, влияющих на конечный результат, по большому счету, все зависит только от них самих. Именно поэтому первой причиной, почему титул чемпиона Англии выиграет «Ливерпуль» является не какой-либо внешний фактор, но сугубо внутренний. Обуславливает же его человек, который и простроил этот сложный, хорошо отлаженный футбольный механизм, наделив его душой и интеллектом.

Клопп может уехать из Англии по очень странной причине. Так говорит его агент Тренеру «Ливерпуля» надоел климат.

Причина № 2 – команда

Работая в Англии, Юрген Клопп наконец получил то, чего у него не было раньше – достаточный ресурс для достижения самых высоких целей. «Ливерпуль» представляет собой команду с по-настоящему качественным составом футболистов, способных понимать и воплощать на поле идеи тренера. Это совсем не говорит о том, что игроки действуют безошибочно, и в их игре нет недостатков или слабых сторон. Здесь главное то, что с ними Юргену удалось достичь баланса, при котором индивидуальный прогресс тождественен общекомандному. Не исключено, что это и есть одна из самых важных задач тренера в работе со своими подопечными.



То, что на данный момент атака «Ливерпуля» одна из лучших (а, возможно, и лучшая) в мире, уже звучит аксиомой. Для, Клоппа, который никогда не отличался излишней прагматичностью, ставить атакующий футбол, так же естественно, как, например, для Моуринью оборонительный. Однако и в защитном компоненте игры «красные» существенно прибавили в последнее время. Приход в команду Ван Дейка в 2018 году ощутимо придал команде надежности, по сути, сделав ее более сбалансированный и потому универсальной.



Да, сейчас на старте сезона по сравнению с прошлом годом «Ливерпуль» пропускает несколько больше. К концу сентября в чемпионате Англии команда Клоппа лишь раз сыграла на ноль. Тем не менее, с 5-тью пропущенными голами после 6-ти туров вместе с «Лестером» является лучшей по этому показателю.



«Ливерпуль», за которым мы наблюдаем сейчас — это наглядный пример того, когда команда и тренер соответствуют высочайшему уровню друг друга. Как ни странно, такое сочетание встречаетcя нет так уж часто, но именно оно способно дать максимальный результат.

Летом Адриан оказался не нужен «Вест Хэму». В «Ливерпуле» он стал героем Испанец выиграл для Клоппа Суперкубок и удостоился сравнения с Рокки.

Причина № 3 – конкуренты

Учитывая, что в текущем розыгрыше Премьер-Лиги, «Ливерпуль» одержал 6 побед в 6-ти матчах, начало чемпионата выглядит для него многообещающим. Решающее значение в борьбе за медали будут, конечно, иметь собственная игровая форма и результаты. Но при этом немаловажным фактором все равно остаются прямые конкуренты, очные встречи и то, как исправно они будут набирать очки в матчах с другими командами. С этой точки зрения перспективы «красных» смотрятся очень неплохо. С одной стороны, им уже сейчас удалось оторваться от ближайшего преследователя на 5 очков (что, конечно, ничего не гарантирует, судя по прошлому году), с другой, похоже, что в чемпионской гонке с «Ливерпулем» полноценно будет участвовать только «Манчестер Сити». В то время как «Тоттенхэму», «Арсеналу», «Челси» и «МЮ» в виду разных обстоятельств предстоит решать задачи несколько иного характера. Безусловно, по ходу сезона все еще может измениться, но конкретно в данный момент именно «Ливерпуль» кажется наиболее сбалансированным во всех компонентах, включая психологическую форму и ментальность. Главная задача тренерского штаба – удержать этот уровень на всей дистанции чемпионата, так чтобы команда избежала более или менее серьезных спадов.



Кроме того, сыграть свою роль может тот факт, что в начавшемся сезоне «Ман Сити», два года подряд до этого выигрывавший Премьер-Лигу, все-таки имеет чуть меньшую мотивацию в сравнении с «Ливерпулем» и в этот раз постарается решить один из самых принципиальных для себя вопросов – наконец победить в Лиге Чемпионов. Если это так, и «горожане» не вылетят из кубка неожиданно рано, то выбор приоритетов станет очевиднее уже весной 2019-го. На финише сезона в борьбе за чемпионство будут иметь значения различные факторы, в том числе и этот.

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Причина № 4 – у «Ливерпуля больше» нет комплекса отсутствия трофеев

То, что прошлая Лига Чемпионов стала для «Ливерпуля» триумфальной, сейчас в ментальном плане определяет для него очень многое. Команда Клоппа уже знала, что значит проигрывать финал и оставаться без титулов. Длительное отсутствие трофеев не только служит мотивацией для топ-клуба, но и оказывает дополнительное давление. И у тренера, и у игроков может возникать комплекс неудачника, каждый раз проявляющийся в решающий момент.

Под руководством Юргена Клоппа команда в достаточно быстром темпе прошла несколько стадий футбольной эволюции. И как результат, текущий сезон по сравнению с прошлым «мерсисайдцы» начали в совершенно ином статусе. Психология победителя – совсем не абстрактное понятие, степень его влияния недооценивать нельзя. Сегодняшний «Ливерпуль» не просто излучает уверенность в своих силах, но и доказывает это на поле, обыгрывая соперников раз за разом.



Понятно, что любая победная серия рано или поздно заканчивается. Для подопечных Клоппа это также не станет исключением. Однако прошлый сезон показал, что команда умеет справляться с трудностями и преодолевать себя. Похоже, что именно с Юргеном «мерсисайдцы» смогли раскрыться в полной мере, сломав внутренние барьеры. Тренеру действительно удалось привнести в игру подопечных свойственные ему легкость и кураж. Но вместе с тем «Ливерпуль» продолжает взрослеть и развиваться. Сейчас, без сомнения, это коллектив, способный решать задачи самого высокого порядка.



Чемпионат Англии, по сути, только начался, и по ходу сезона может произойти все что угодно. Но конкретно на данный момент по общей игровой форме, настрою, мотивации и атмосфере вокруг команды «Ливерпуль» выглядит предпочтительнее своих конкурентов, и в борьбе за титул чемпиона Англии на этот раз именно они кажутся фаворитами.