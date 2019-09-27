Неймар пообещал отозвать иск к «Барсе», если клуб даст гарантии его подписания

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар готов отозвать свой иск к «Барселоне», сообщает El Chiringuito в своём «твиттере» со ссылкой на Radio Barcelona.
Согласно информации источника, 27-летний нападающий парижан пообещал каталонскому клубу отказаться от притязаний на € 26 млн, которые сине-гранатовые не выплатили ему в качестве причитающихся бонусов за продление контракта, если получит гарантии того, что следующим летом действующий чемпион Испании выкупит его обратно.
Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Всего в составе каталонского клуба бразилец провёл 186 матчей и забил 105 мячей. Летом 2017 года он перешёл в «Пари Сен-Жермен» за € 222 млн. Этот трансфер остаётся рекордным в истории футбола. Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.
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