Ловчев: «Спартак» не играет в силу своих игроков, и это вопрос к Кононову

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об игре красно-белых.

«На днях был в эфире с Андреем Тихоновым — мы довольно часто пересекаемся на „Матче“ сейчас. Ну и всё время разговариваем о „Спартаке“ не только в эфире, но и за кулисами, что называется. Ждём, что команда постепенно станет прибавлять, мы увидим, за счёт чего и как выходит из обороны, как строится игра. Но всякий раз констатируем, что ничего не улучшается. Скорее, ухудшается.

После матча с ЦСКА написал Кононову сообщение: «Вижу рождение новой команды». Но после этой игры в «Спартаке» все как отрубило. И сейчас, когда Олег после игр говорит, что команда создала много моментов, у меня возникает впечатление, что мы смотрим разные матчи.

Я не вижу в «Спартаке» ни-че-го. Николай Петрович Старостиин — я как всегда на него ссылаюсь — повторял нам слова Бориса Аркадьева. «Команда не играет в силу своих игроков» — говорил он. Так вот «Спартак» не играет в силу своих игроков.

И это уже вопрос к тренеру — почему так происходит из матча в матч", — написал Ловчев в своём телеграм-канале.