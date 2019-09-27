«Однажды в пятницу». Глушаков опубликовал фото с Хави

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал в своём «инстаграме» фото с легендой «Барселоны» Хави, который сейчас возглавляет катарский «Аль-Садд».

Снимок 32-летний хавбек грозненской команды подписал словами: «Однажды в пятницу с Хави».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Дениса Глушакова.

Хави выступал за «Барселону» в период с 1998 по 2015 год. В её составе он сыграл 767 матчей, что является рекордным показателем для каталонского клуба. На счету испанца 85 результативных ударов. С «Барсой» он выиграл 27 трофеев.

Глушаков в текущем сезоне принял участие в 6 матчах на клубном уровне. Результативными действиями он не отметился. Контракт полузащитника с «Ахматом» рассчитан до лета следующего года.