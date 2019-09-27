Мбаппе — де Йонгу: «Барса» в порядке?

Перед торжественной церемонией вручения премии The Best ФИФА форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе имел диалог с полузащитником «Барселоны» Френки де Йонгом, сообщает Sport.es.

Согласно информации источника, разговор француза и нидерландца был записан на видео. Встретившись с де Йонгом, Мбаппе спросил: «Как дела?». Хавбек сине-гранатовых ответил, что всё нормально. После этого французский нападающий задал ещё один вопрос: «Барса» в порядке?". Де Йонг сказал: «Да, всё хорошо». После этого, увидев телекамеры, Мбаппе сказал, что разговор лучше продолжить позже.

Минувшим летом Мбаппе намекал, что может сменить клубную прописку. Главными претендентами на нападающего назывались «Барселона» и мадридский «Реал».