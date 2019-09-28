Мбаппе Модричу: «Реал Мадрид» скучал по тебе в последнем матче

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и полузащитник «Реал Мадрид» Лука Модрич встретились и поболтали в Милане перед церемонией награждения за лучшего игрока. Француз без колебаний напомнил хорвату о победе «ПСЖ» над «Реалом» в Париже, сообщает besoccer.com.



«Я рад тебя видеть, ты уже оправился от травм?», — спросил хорват Мбапе во время встречи.



«Намного лучше сейчас, я надеюсь вернуться на следующей неделе. А ты?", — ответил нападающий «ПСЖ».



«О, хорошо, я тоже лучше, я тоже надеюсь тренироваться уже на следующей неделе», — сказал полузащитник мадридского «Реала», когда француз воспользовался возможностью напомнить ему о победе своей команды над «Реалом» со счетом 3: 0.



«Твоя команда скучала по тебе в последней игре, а? Очень рад нашей встрече», — ответил Мбаппе.

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