Фанаты «Роды» выгнали владельца клуба из его офиса на стадионе

Фанаты «Роды» продолжают конфликтовать с новым владельцем клуба мексиканцем Маурисио Гарсией, сообщает Tuttomercatoweb.

Согласно информации источника, болельщики обвиняют руководителя клуба в том, что тот не вкладывает деньги в команду с момента приобретения минувшим летом. Ранее они написали открытое письмо членам правления с требованием продать «Роду» другому владельцу. В пятницу же вечером, 27 сентября, фанаты ворвались в офис Гарсии на клубном стадионе и выгнали его.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время «Рода» выступает во втором по силе дивизионе Нидерландов. В турнирной таблице чемпионата подопечные Жан-Поля де Йонга занимают 16-е место при 20 участвующих в турнире командах. В активе «Роды» 6 очков после 8 сыгранных матчей.