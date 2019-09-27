Жена украинского футболиста повторила трюк Ибрагимовича

Ирина Морозюк, жена украинского защитника «Ризеспора» Николая Морозюка, повторила трюк форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, который запустил новый челендж в социальных сетях под названием matrixchallenge.

Во время исполнения matrixchallenge участник должен держать мяч на груди и, наклонившись назад, двигать руками, как главный герой фильма «Матрица», уворачивавшийся таким образом от пуль.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Николай Морозюк выступает за «Ризеспор» с 2019 года. Ранее 31-летний украинец защищал цвета киевского «Динамо», донецкого «Металлурга», «Кривбасса», «Оболони» и «Днепра». В активе защитника 13 матчей и 1 гол за национальную команду Украины.

В нынешнем сезоне Морозюк провёл 5 встреч в турецкой Суперлиге.